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رياضة

محمد صلاح يقضي على الشائعات قبل ترويجها بعد أزمة منتخب مصر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي
حذف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صفته كلاعب في صفوف منتخب مصر الوطني، من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إضاعة منتخب مصر، على محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، حيث لم يصوّت مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء.

وحصَل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.

وبدأ المندسون في ترويج الشائعات لإسقاط اسم وشعبية الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي وتسليط الضوء على عدم انتمائه للدولة في غضون دقائق قليلة لدى المصريين.

وعاد محمد صلاح ينقذ الموقف ويثبت أن ما حدث لا يمس شيئا باسم الدولة المصرية بذات نفسها حيث نشر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، صورة وهو يحمل علم الدولة المصرية معلقا :"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا "، ليثبت انتماءه للدولة المصرية وللمواطنين ويقضي على الشائعات .

وتألق محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الماضي، حيث حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، بالتساوي مع ساديو ماني وبيير أوباميانج، وقاد ليفربول للفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

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