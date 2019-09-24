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رياضة

عمر خربين يطلب العودة لمنتخب سوريا عقب تقديم اعتذار للجماهير

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:53 م
عمر خربين
عمر خربين
محمد رشاد
اعتذر عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ومنتخب سوريا للجهازين الفني والإداري لمنتخب بلاده والجماهير بسبب غيابه عن المنتخب في الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية اعتذار خربين مشددا على أن ذلك الاعتذار ما هو إلا اعتراف بفضل المنتخب عليه وأهميته في مسيرته الكروية.

وطالب خربين بالعودة للمنتخب مرة أخرى واستعداده لتمثيله في حال تمت دعوته مجددا.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن غياب خربين عن منتخب سوريا بسبب ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودا.

ونقلت الصحيفة تعليق هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال إن اللاعب حصل على موافقة النادي لتمثيل بلاده، لكن ظروف زوجته استدعت اعتذاره خطيا وهاتفيا للوقوف بجوار زوجته في ألمانيا.

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