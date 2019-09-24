350 سيارة معدلة ودراجات نارية تحتفل باليوم الوطني السعودي على جسر الملك فهد

في إطار احتفال المملكة بالعيد الوطني الـ89 والموافق 23 سبتمبر، شهد جسر الملك فهد واحدة من أهم الفعاليات خلال اليوم، حيث شاركت السيارات المعدلة والدراجات النارية كعنصر أساسي في الاحتفال بهذا اليوم الهام في تاريخ السعودية.



وجاءت مشاركة السيارات والدراجات بتحرك 350 سيارة معدلة بجانب دراجات نارية فوق الجسر في مسيرة كبيرة ومدهشة، كما شارك هذا الموكب في كتابة كلمة “KSA” بالسيارات فوق الجسر.



ولم تقتصر الاحتفالات على السعودية فقط بل امتدت لكي يشارك الجانب البحريني من فوق الجسر أيضًا؛ لدعم المملكة والسعوديين، كما نال المسافرون عبر الجسر العديد من الهدايا في أجواء احتفالية مبهجة.



