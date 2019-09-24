محلل سياسي: بريطانيا تمثل الجناح الإعلامى فى مخطط هدم مصر.. فيديو

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن برنامج صالة التحرير كان سباق بالوعي بالمخطط الذي يحاكي مصر، ونشر الشائعات، مشيرا إلى أن بريطانيا هي الجناح الإعلامي للمخطط الذي يحاكي بمصر.



وأضاف رفعت، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن بعض الجهات لا ترغب في تقدم مصر، أو تحقيق أي عمليات للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الجهات تعمل على كل المسارات لتحقيق مخططاتها.



وأوضح المحلل السياسي، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات القومية، التي تقوم بها مصر في الفترة الماضية والحالية، يريد البعض ألا تنجح وتستكمل.



