ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي: بريطانيا تمثل الجناح الإعلامى فى مخطط هدم مصر.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:01 م
أحمد رفعت، المحلل
أحمد رفعت، المحلل السياسي
عمرو ممدوح
قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن برنامج صالة التحرير كان سباق بالوعي بالمخطط الذي يحاكي مصر، ونشر الشائعات، مشيرا إلى أن بريطانيا هي الجناح الإعلامي للمخطط الذي يحاكي بمصر.

وأضاف رفعت، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن بعض الجهات لا ترغب في تقدم مصر، أو تحقيق أي عمليات للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الجهات تعمل على كل المسارات لتحقيق مخططاتها.

وأوضح المحلل السياسي، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات القومية، التي تقوم بها مصر في الفترة الماضية والحالية، يريد البعض ألا تنجح وتستكمل.

ترشيحاتنا

أول يوم دراسة.. دهب محمد محسن وهبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

احذري .. بخاخات الأنف تتسبب في كارثة صحية

تحرك مصري قوي بسبب عدم اعتماد التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل

صمت الرحيل أصعب.. رسالة رثاء مؤثرة من شيكابالا لـ الطفل أدهم

لصوص يسرقون ماكينة صرافة بـ ونش.. لن تصدق ما حدث

بعد تشاجرهما.. شاهد احمد الفيشاوى بصحبة زوجته في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور