معتز عاشور: المنظومة والإدارة وراء العمل الناجح باتحاد تنس الطاولة

قال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن العمل كفريق واحد والمنظومة و الادارة وراء نجاحات الاتحاد و لاعبيه



وأكد عاشور ي تصريحات ببرنامج ا"لمستطيل الأخضر" الذي يقدمه الأعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة الحدث اليوم أن الاناجزات الكبيرة التي تم تحقيقها الفترة الماضية في البطولة الأفريقية للأندية و دورة الألعاب العربية للأندية صنعت حدث كبير لمصر على مستوى اللعبة خارج الأطار المحلى حيث تألقت فرق الأهلي و انبي للرجال، والزمالك و الأهلي على مستوى السيدات .



وقال إن الاستعدادت تجري على قدم وساق لكي يحرز المنتخب المصري للميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو



وعن الاستعانة بخبير أجنبي للمنتخب المصري من الصين أكد ان أي دعم يفيد المنتخب المصري ويطور اللعبة على مستوى الناشئين فهي موضع ترحيب بالتأكيد