ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معتز عاشور: المنظومة والإدارة وراء العمل الناجح باتحاد تنس الطاولة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:10 م
معتز عاشور رئيس
معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة
محمد رشاد
قال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن العمل كفريق واحد والمنظومة و الادارة وراء نجاحات الاتحاد و لاعبيه

وأكد عاشور ي تصريحات ببرنامج ا"لمستطيل الأخضر" الذي يقدمه الأعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة الحدث اليوم أن الاناجزات الكبيرة التي تم تحقيقها الفترة الماضية في البطولة الأفريقية للأندية و دورة الألعاب العربية للأندية صنعت حدث كبير لمصر على مستوى اللعبة خارج الأطار المحلى حيث تألقت فرق الأهلي و انبي للرجال، والزمالك و الأهلي على مستوى السيدات .

وقال إن الاستعدادت تجري على قدم وساق لكي يحرز المنتخب المصري للميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو

وعن الاستعانة بخبير أجنبي للمنتخب المصري من الصين أكد ان أي دعم يفيد المنتخب المصري ويطور اللعبة على مستوى الناشئين فهي موضع ترحيب بالتأكيد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصرية هنا جودة بطلة العالم تحت 12 عاما لتنس الطاولة

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل الجمهور عقب انتهاء حفل أنغام بالسعودية

جاب ورا.. راموس يصالح محمد صلاح بهذه الطريقة

أول يوم دراسة.. دهب محمد محسن وهبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

أول تعليق رسمي لـ جمعية اللاعبين المحترفين على عدم التصويت لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور