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بالإعلام والأغاني الوطنية.. هكذا استقبل المصريون الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:57 م
المصريون يساندون
المصريون يساندون الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة
كـريـم الـخـط،يـب
استقبلت الجالية المصرية بأمريكا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية، خلال مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث رفعت الجالية المصرية أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحتشد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته خلال وجوده في أمريكا للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.

ويعد اليوم هو الخامس على التوالي الذي تواصل فيه الجالية احتشادها لدعم الرئيس، حبًا منهم له ورغبة في سماع كلمته التي سوف يلقيها اليوم أمام الجمعية العامة، فضلًا عن تعبيرهم لدعمهم للقوات المسلحة المصرية والشرطة.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيسي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت كلمة الرئيس السيسي عدة عناصر خاصة بمواقف مصر الثابتة تجاه كل القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة والعالم، خاصة الأزمات الموجودة فى المنطقة، ورؤية مصر تجاهها.

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