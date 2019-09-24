تغير المناخ.. بريطانيا تخصص 260 مليون جنيه إسترليني لحماية الحيوانات والغابات

تعهدت المملكة المتحدة البريطانية بتخصيص مبلغ 260 مليون جنيه إسترليني للتصدي لتغير المناخ، حيث تم توجيه 220 مليون جنيه استرليني لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض و 40 مليون جنيه استرليني لحماية غابات العالم والحفاظ عليها.



وقالت السفارة البريطانية في تصريحات صحفية لها ان ‏تغير المناخ محرك رئيسي لانقراض أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات.



ويُشار الي ان المملكة المتحدة ومصر صاغتا دعوة إلى العمل في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، حيث حثت الدولتان، من خلال هذه الدعوة، قادة العالم على الانضمام إلى المساعي التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الناس والاقتصاد والبيئة من الآثار المتزايدة لتغير المناخ.



وتولى وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، ألوك شارما، ووزيرة البيئة المصرية، تقديم الإعلان بالاشتراك فيما بينهما حيث يوفر هذا الإعلان الإطار الاستراتيجي لمقاومة تغير المناخ والتكيف معه.



ويسعى الإعلان إلى رفع مستوى المرونة والتكيف في عالم تتزايد فيه آثار المناخ.