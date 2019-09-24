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أخبار البلد

السيسي يحيي المصريين المحتشدين أمام الأمم المتحدة أثناء خروجه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:50 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال القاءه كلمته بـ الأمم المتحدة
قسم الأخبار
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية المصريين المحتشدين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك أثناء خروجه بعد إلقاء كلمته.

وقام المصريون بتبادل التحية مع الرئيس السيسي، وقاموا بترديد هتافات مؤيدة للرئيس.

وكان عدد من أبناء الجالية المصريين المقيمين في أمريكا، قد قاموا بعمل وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حاملين الأعلام المصرية، وسط صوت الأغاني وهتافات التأييد للرئيس السيسي.

واحتشد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته خلال وجوده في أمريكا للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.

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