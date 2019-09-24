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توك شو

بعد المعاناة صارت بـ 100 مليون صحة.. تطورات الحياة بمصر في 5 سنوات ..شاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:02 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
عمرو ممدوح
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، فيلمًا مصورًا، يرصد ما كانت عليه مصر، وما أصبحت عليه في 5 سنوات.

ووثقت مادة الفيلم، معلومات عدة منها "مصر التي عانى شعبها، أصبحت بـ 100 مليون صحة، ومصر التي تأخر بها التعليم، يتم تغيير منظومة التعليم فيها بالكامل، وكذلك البحث العلمي".

وتضمن الفيلم "مصر التي كان يحاصرها الظلام دائمًا، أصبحت في نور دائمًا، وتصدر الكهرباء، ويتم الانتقال لمرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير".

واختتم الفيلم المصور، بأن ما تم تحقيقه في 5 سنوات لم يتحقق خلال 100 سنة ومصر الآن على الطريق.

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