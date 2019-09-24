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سيارات

إطارات جديدة تعمل تلقائيًا على خفض استهلاك البنزين .. تعرف عليها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
كريم عاطف
كشفت شركة كونتيننتال الألمانية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات خلال مشاركتها بفعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات مؤخرًا عن أحدث ابتكاراتها من الإطارات، وهي”الإطارات الذكية”.

وصرحت الشركة بأن الإطارات الذكية تتمتع بالعديد من المزايا والتقنيات الحديثة، كما تمتلك قدرات عالية للتكيف مع الطرق المختلفة أثناء السير، مما يجعلها تعتلي قمة صناعة الإطارات، وتمثل الواجهة المستقبلية لصناعة إطارات السيارات.

وذكرت الشركة الألمانية عدد من المزايا المتطورة التي تمتلكها هذه الإطارات الذكية، ومنها تنبيه قائد السيارة في حال تعرض أحد الإطارات لأي ضرر أثناء السير.

كما تمتلك هذه الإطارات ميزة رائعة أيضًا وهي امكانية خفض استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عن طريق قدرتها على ضبط ضغط الهواء بها بطريقة أتوماتيكية.

ومن المتعارف أنه عند انخفاض ضغط الهواء داخل الإطار أثناء السير فإنه يسبب زيادة استهلاك الوقود، ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة إلتصاق الإطار بالأرض، مما يضطر معه المحرك إلى بزل جهد أكبر للتحرك بصورة طبيعية، لذا يضخ كمية أكبر من الوقود.

وهو ما أثبتته الدراسات الحديثة، حيث أكدت على أنه في حال ما كانت الإطارات تعاني من نقص في ضغط الهواء بنسبة 7.5 رطل لكل بوصة مربعة مثلًا، فإنها تتسبب في الاستهلاك السلبي للوقود بمعدل 2.8%.

كما كشفت أحد الدراسات الأخرى أن 25% من السيارات حول العالم لا يتم ضبط ضغط الهواء لديها بصورة صحيحة، وفي أحيان كثيرة يتم إهماله متابعة ضبطه، لكن مع استخدام إطارات كونتيننتال الذكية الحديثة يمكن تفادي هذه المشكلة، وهو ما يساعد في خفض استهلاك الوقود.

لكن إلى الآن لم تكشف شركة كونتيننتال عن الموعد الرسمي لطرح إطاراتها الذكية للبيع رسميًا في الأسواق العالمية.
إطارات جديدة تعمل تلقائيًا على خفض استهلاك البنزين .. تعرف عليها
إطارات جديدة تعمل تلقائيًا على خفض استهلاك البنزين .. تعرف عليها
إطارات جديدة تعمل تلقائيًا على خفض استهلاك البنزين .. تعرف عليها
إطارات جديدة تعمل تلقائيًا على خفض استهلاك البنزين .. تعرف عليها
إطارات جديدة تعمل تلقائيًا على خفض استهلاك البنزين .. تعرف عليها

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