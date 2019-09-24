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فن

عايشة على المحاليل وطبيب مصري يتابعها .. تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:21 م
صدى البلد
أحمد البهي
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد إصابتها بوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان احمد فهمي خارج مصر.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هنا الزاهد حالتها مستقرة، حيث قام أحد الأطباء المصريين بزيارتها ليلة أمس فى أحد المستشفيات خارج مصر، وأكد أن حالتها مستقرة ، ومن المقرر أن تعود بعد الاطمئنان عليها فى موعد أقصاه غدا أو بعد غد .

وأضافت نهال عنبر، أن الوعكة الصحية التى تعرضت لها هنا الزاهد مرت بسلام ، وسوف تستعيد عافيتها وتعود خلال الساعات القادمة، لافتة إلى أنها كانت تعيش على المحاليل الطبية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن زوجها أحمد فهمى يرافقها بشكل دائم في المستشفى.

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بدولة سنغافورة أثناء قضاء شهر العسل وبعد أيام قليلة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي.

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