بين بحرين يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

ينافس فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة في الدورة الـ 22 من مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا (من 2 وحتى 10 أكتوبر)، وترشح الفيلم لجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم بعيون امرأة، وهو العرض الأول للفيلم بأوروبا، وكان الفيلم قد فاز قبل ذلك بـ 4 جوائز دولية ضمن مشاركته في مهرجانين سينمائيين.



بين بحرين حصل مؤخرًا على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وهما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، وقبلها حصد في عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة وجائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.



كما عُرض بين بحرين في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة احتفالًا بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات، فالفيلم هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية وذلك إيمانًا منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.



أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.



أنس طُلبة مخرج مصري بدأ مسيرته المهنية عام 2010، من خلال مشاركته في تأسيس شركة الإنتاج Axeer. وقام بإخراج الكثير من مقاطع الفيديو كليب لعدد كبير من المطربين والفنانين من أنحاء العالم العربي، ومنهم زاب ثروت، حمزة نمرة وكاريوكي.

وفي عام 2013، أنتج وأخرج أنس أول فيلم وثائقي له ومدته 30 دقيقة بعنوان Extracurricular، وتدور قصته حول أم تؤمن بأهمية السفر في تعليم أطفالها. وفي 2017، أخرج فيلمه القصير الأول مريم والشمس ومدته 15 دقيقة، وحصل الفيلم على جوائز لجنة التحكيم في مسابقة أفلام أكوليد ومهرجان أفلام هوليوود.



ومؤخرًا أخرج أنس فيلم بين بحرين وهو أول فيلم روائي طويل له، لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.