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اقتصاد

"المالية" ترفع الحد الأقصى لأوامر توريد مقابل الخدمات لـ8 آلاف جنيه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:00 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
رفعت وزارة المالية، من حجم منظومة مدفوعة المواطن بنسبة 100% لتصل لـ8 آلاف جنيه بعد أن كانت 4 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال منشور التعليمات الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة للوزارة برئاسة عماد عواد؛ والصادر برقم 92 لسنة 2019 وتلقي "صدى البلد" نسخة منه وصادر للجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الخدمية وغيرها.

أرجع " عواد" اصدار الوزارة لتلك التعليمات، إلي إجراءاتها للتيسير علي المواطنين و تنظيم دولاب العمل وبالتعاون مع البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني و بناء علي توصيات اللجنة العليا للميكنة.

أشار إلي أن الجهات الإدارية الحكومية مسموح لها بموجب تلك التعليمات اصدار أوامر التوريد لمتلقي الخدمات الحكومية من المواطنين سواء كانت أوامر ورقية أو آلية علي البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بحد أقصي 8 آلاف جنيه.

وشدد " عواد" خلال تعليماته علي موظفيه بالجهات الحكومية والخدمية والاقتصادية الخاضعة للموازنة العامة والجهات المستقبلة بتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.
"المالية" ترفع الحد الأقصى لأوامر توريد مقابل الخدمات لـ8 آلاف جنيه

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