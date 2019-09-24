منتخب الشباب يستدعي لاعب ناصر الفكرية

طلب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001بقيادة ربيع ياسين ،ضم محمد ناصر سيد، لاعب فريق ناصر الفكرية ،لمعسكر منتخب مصر للشباب ، استعدادًا للتصفيات الأمم الإفريقية.



يذكر أن محمد ناصر سيد ،لاعب ناصر الفكرية يتمتع بمستوى فنى رائع في وسط الملعب مما قد يفيد المنتخب في التصفيات للأمم الأفريقية .



يذكر أن مسئولي نادي ناصر الفكرية قد تسلموا فاكسًا رسميًا من اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني ،لطلب ضم اللاعب محمد ناصر سيد لمعسكر المنتخب .



وصرح مسئولو قطاع الناشئين بنادي ناصر الفكرية في تصريحات "لصدى البلد "بأنهم تسلموا فاكسا رسميا لضم اللاعب محمد ناصر سيد للانضمام لمنتخب الشباب مواليد 2001 استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية ،وأنهم بالتأكيد رحبوا بالأمر داعيا للاعب بالتوفيق وتقديم مستوى متميز مع المنتخب.