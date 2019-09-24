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أخبار البلد

السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان في مقر الأمم المتحدة بـ نيويورك

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:03 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تركزت علي مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

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