رمضان عبد المعز: من يريد بمصر شرا سيجعل الله تدبيره فى تدميره.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الله هو من يرزق وهو خير وأبقى، ومن ينصره الله فلا غالب له، مشددا على ضرورة أن يكون العبد مع ربه.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "مصر الله يحميها من يريد بها شرا سيرد الله كيده فى نحره ويجعل تدبيره تدميرا".



ودعا عبد المعز، أن يوفق الله لكل خير من أراد بمصر خيرا، وأن يصلح الراعي والرعية وأن يرد الناس إلى دينه ويصب الخير على البلاد والعباد.



وناشد الداعية الإسلامي، أهل مصر أن يقفوا بجوار وطنهم وألا ينساقوا خلف أى شائعات.