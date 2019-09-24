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منوعات

أب وأم بدون قلب.. تركا طفليهما مع المشردين لهذا السبب.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، يظهر طفلين صغيرين وهما بدون ملابس داخل مخيم للمشردين، بعدما قرر والديهما تركهما من أجل الحصول على إستراحة.

تعود تفاصيل القصة عندما ترك الوالدان طفليهما أندرى 3 سنوات وماكسم عامين، بدون ملابس أو طعام من أجل الإستراحة من تربيتهما فى أوكرانيا.

والأكثر غرابة أنهما طلبا من المقيمين فى مخيم المشردين مارقبة أطفالهما لمدة 20 دقيقة، ولكنهما لم يعودا صانية، حيث كانت تلك حيلة لتوريط المشردين فى رعاية الطفلين.

وبعد مرور ساعات اندمج الطفلان مع المخيم، وبحثا عن الطعام بين القمامة وهما يدون أى ملابس، لدرجة أنهما يشربان من النهر المجاور مباشرةً مثل حياة البرية

ولحسن الحظ تعرفت سيدة الطفلين كانت بالقرب من النهر، فأبلغت السلطات بالواقعة بعدما وثقت ذلك بكاميرا هاتفها المحمول، وبعد البحث عن الوالدين اعترفا انهما كانا بحاجة لأخذ استراحة، إلا أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
أب وأم بدون قلب.. تركا طفليهما مع المشردين لهذا السبب.. صور
أب وأم بدون قلب.. تركا طفليهما مع المشردين لهذا السبب.. صور
أب وأم بدون قلب.. تركا طفليهما مع المشردين لهذا السبب.. صور

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