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تعليم

ضاع مستقبله.. فصل طه حسين من جامعة الأزهر نهائيا.. تفاصيل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:21 م
ضاع مستقبله.. فصل
ضاع مستقبله.. فصل طه حسين من جامعة الأزهر نهائيا
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، فصل الطالب، طه حسين علي حسين، المقيد بالفرقة الأولى شعبة القانون بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وأوضحت الجامعة، أن الطالب تم فصله نهائيا مع عدم صلاحية الطالب للتقدم إلى أي جامعة مصرية أخرى نظرًا لنشره عبارات مسيئة للكلية عبر موقع التواصل الإجتماعي.

وأهابت الجامعة، بجميع الطلاب والطالبات عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء لتجنب توقيع نفس العقوبة.

وناشدت الجامعة، أبناءها أن يحافظوا على أنفسهم ومستقبلهم وأن يحرصوا على التعلم والالتزام في حضور المحاضرات ويتبعوا لوائح الجامعة وعدم ارتكاب مخالفات تهدد مستقبلهم التعليمي.

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