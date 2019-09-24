المرأة لا تحب هذا الرجل.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا اعرف السبب

المرأة لا تحب ذلك الرجل الذى يستأذن ليدخل حياتها...دغدغ الباب يا ابنى و توكل على الله 😄 — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتبت رضوى الشربينى «المرأة لا تحب ذلك الرجل الذى يستأذن ليدخل حياتها... دغدغ الباب يا ابنى وتوكل على الله »وحازت التغريدة، إعجابا كبيرا من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : "احلى رضوى - ولا كده عاجب ولا كده عاجب - العسل".يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".