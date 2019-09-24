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فن

المرأة لا تحب هذا الرجل.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا اعرف السبب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:17 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت رضوى الشربينى «المرأة لا تحب ذلك الرجل الذى يستأذن ليدخل حياتها... دغدغ الباب يا ابنى وتوكل على الله »

وحازت التغريدة، إعجابا كبيرا من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : "احلى رضوى - ولا كده عاجب ولا كده عاجب - العسل". 

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

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