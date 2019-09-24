مكرم محمد أحمد: جماعة الإخوان مؤسسة جاسوسية تعمل لصالح بريطانيا .. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشعب المصري أدرك حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية، وهو على يقين بأن جماعة الإخوان إرهابية، ويدرك أنها مؤسسة جاسوسية لصالح بريطانيا.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن بريطانيا تدعم جماعة الإخوان منذ نشأتها.



وتابع مكرم محمد أحمد: "لا أظن أن جماعة الإخوان الإرهابية سوف تحصل على فرصة أخرى من أجل حكم مصر، والشعب المصري حكيم وواع".



وأكمل مكرم محمد أحمد: "كل مصر يعلم أن وصول جماعة الإخوان إلى السلطة يعني التمهيد إلى حرب اهلية"، مضيفا:" الجيش المصري يحمي مصر من الفوضى".

