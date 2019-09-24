رمضان عبدالمعز: من كان الله معه فلن يخاف من شيء أبدا .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من يستغنى بالله يصبح أغنى وأسعد الناس، فمن كان الله معه فلن يخاف من شئ أبدا.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، "اللي عايش ومش معاه ربنا، يعيش عيشة ضنكا، ومن يعيش ومعاه ربنا، يحيى حياة طيبة، وده مش معناه إنه هيلاقي الدنيا وردي، الدنيا دنيا، واللي معاه ربنا معاه كل حاجة، واللي ربنا مش معاه، معهوش أي حاجة".



وواصل الداعية حديثه: من كان الله معه فلن يشعر بشقاء وعناء في حياته ، ومن لم يكن الله معه وحياته دميلة فلن يشعر بحلاوتها، منوها أن الله في حياة العبد ييشر لهم أمورهم.