اعرف ضريبتك وفقا لإجمالي الراتب سنويا

فى ظل انتشار العديد من الشائعات حول زيادة الضريبة على الدخل أكد وزير المالية على عدم وجود زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، وأن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.



وحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 24 فبراير 2019 بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،فإن شرائح المرتبات المعفاة والمقرر عليها الضرائب كالتالى:



– الشريحة الأولى اللى دخلهم فى السنة بيوصل الى 8 آلاف جنيه "معفاة من الضريبة".



-الشريحة الثانية من أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفا، بواقع (10%)، مع إعفائها (خصما) من 85% من الضريبة المستحقة عليها.



-الشريحة الثالثة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفًا بواقع (15%) مع إعفائها (خصما) من الضريبة بنسبة 45%.



– الشريحة الرابعة من أكثر من 45 ألفا حتى 200 ألف جنيه، نسبة الضريبة (20%)، مع إعفائها (خصما) بنسبة 7.5%.



– الشريحة الخامسة للدخل الأكثر من 200 ألف جنيه، نسبة الضريبة (22.5%).

