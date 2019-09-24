برلماني: وصف ترامب للسيسي بـ زعيم حقيقي تقديرا لدوره في مكافحة الإرهاب

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد لمكانة مصر عالميا التي نجح الرئيس السيسى فى استعادة دورها الإقليمى والعالمى فى غضون سنوات قليلة.



وأضاف "أبو العلا"، فى بيان اليوم، أن الرئيس الامريكى وصف الرئيس السيسى بأنه "زعيم حقيقى" وذلك تقديرا لما يقوم به الرئيس السيسى فى المساهمة الفعالة فى حل العديد من القضايا الإقليمية والعالمية ودوره البارز فى مواجهة الإرهاب بكل قوة وجسارة، موضحا أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة مهمة من التعاون فى مختلف المجالات.



ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت فى العودة لدورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى وساعد فى ذلك النجاحات التى حققتها خطة الإصلاح الاقتصادى داخليا فعلى سبيل المثال نجحت مصر فى الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى قرابة الـ6% سنويا إلى جانب زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية.