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أخبار البلد

أمين رئاسة الجمهورية يهنئ السفير السعودي بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:43 م
السفير السعودى بالقاهرة
السفير السعودى بالقاهرة
نادر سمير:
استقبل السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم، أمين رئاسة الجمهورية حسام زعتر، الذي قام بزيارة السفارة مندوبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة للسعودية قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 89.

ونقل زعتر خلال اللقاء تحيات وتهاني الرئيس السيسي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهذه المناسبة العزيزة، متمنيًا دوام التقدم والرخاء للمملكة وشعبها.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل الأحاديث الودية.

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