ملتقى هيئة كبار العلماء "اقرأ وربك الأكرم"

نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ملتقى تحت عنوان "اقرأ وربك الأكرم"، وذلك بحضور لفيف من قيادات الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء.





‎وقال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في كلمته بملتقى هيئة كبار العلماء "اقرأ وربك الأكرم" تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إن العلم أساس بناء الأوطان، فبه يعلم الإنسان قيمة الوطن والإنتماء إليه، مضيفًا أن الاهتمام بالعلم هو أول خطوات تجديد الخطاب الديني.





‎ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، أن التعليم هو رسالة وليست مهنة، فالمعلم يُعلم بأمر الله، فعليه أن يؤدي رسالته على خير وجه وأن يُراعي الله في الطلاب، حتى يكون لدينا جيل واعي ومتعلم يحب وطنه ويخاف عليه.





قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هذا اللقاء يؤكد على الدور المحوري للأزهر الشريف، مؤكدًا أن بناء العقول هو البوابة الحقيقية للحفاظ على الوطن من خلال دفع الاتهامات ومحاربة الشائعات ، مضيفًا أن المنتسب للعلم يجب عليه أن يدرك شرف المهمة التي تقع على عاتقه حتى يكون سببًا في نهضة الوطن ورفعته.





أشار الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، الى إن بناء العقول وغرس القيم لا يتأتى إلا بالإخلاص ومراعاة الله، مضيفًا أن بناء القيم سبيل لرفعة الوطن وهو من أهم القيم التي يجب غرسها في الكبير والصغير.





‎ومن جانبه قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن واجبنا جميعًا هو غرس القيم في أبنائنا وهذه المهمة ليست موقوفة على جهة أو شخص، إنما واجب على المجتمع ككل، مضيفًا أن الأزهر يقوم بدوره في غرس القيم والأخلاق الحميدة.



