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فن

هدية خاصة لـ محمد رمضان .. تعرف عليها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:19 م
محمد رمضان
محمد رمضان
القسم الميدانى
نشر محمد رمضان صورة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


واحتوت الصورة على عدة صورة مجمعة منها صورة لمحمد رمضان وصورة لواحد من محبيه فى يده تمثال صنعه لـ رمضان.

من ناحية أخرى، يستعد رمضان لعمل سينمائي جديد، ومن المقرر أنه يبدأ في تصويره في شهر أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، الغنائية كانت أغنية «انساي»، مع المطرب المغربي سعد لمجرد وحققت نجاحًا كبيرًا.
هدية خاصة لـ محمد رمضان .. تعرف عليها

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