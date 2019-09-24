مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه سد النهضة.. فيديو

أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه توقف أمام أمرين هامين من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهما فيما يتعلق بسد النهضة والتأكيد مجددا على تمسك مصر على العمل بدبلوماسية مترامية الأطراف والأمر الآخر التوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات بالصراعات الدائرة فى أفريقيا والشرق الأوسط من القضايا التى تبنتها الأمم المتحدة.



وأضاف مساعد وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية on e أن مصر وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته والسعي نحو حل موضوع سد النهضة.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن أزمة سد النهضة بين 3 دول وهي مصر والسودان وأثيوبيا أما الآن اتخذنا خطوة وخرجنا من الإطار الثلاثي والإطار الأفريقى وذهبنا إلى المجتمع الدولي.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر ليست ضد أثيوبيا فى إقامة مشاريع على النيل ولكنها يجب أن تراعي مصالح دول حوض النيل مؤكدا على أن الأيام القادمة ستشهد تحرك من المسئولين المصريين في هذا الموضوع.