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سيارات

نيسان تكشف رسميا عن SUV الكهربائية .. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:37 م
اشرف عطية
قامت شركة السيارات اليابانية نيسان بإصدار نسخة نيسـان SUV كهربائية جديدة تستطيع السير لمسافة 483 كيلو مترا في الشحنة الواحدة وهو رقم قريب من تسلا موديل X التي تستطيع السير نحو 523 كيلو مترا.  

تستطيع نيسان SUV الجديدة القدرة على التسارع من 0 كيلو متر إلى 97 كيلو مترا خلال 5 ثوانِ فقط ومن المتوقع أن تدشن الشركة اليابانية الموديل الكهربائي الجديد من نيسـان في عام 2021 و ستكون واحدة من 8 موديلات كهربائية تنوي نيسان طرحها في الأعوام القادمة.

والجدير بالذكر أن شركة نيسـان كشفت عن سياراتها الجديدة كليا “نيسان جوك – نيسان Juke” للأسوق الأوروبية.
نيسان تكشف رسميا عن SUV الكهربائية .. صور
نيسان تكشف رسميا عن SUV الكهربائية .. صور
نيسان تكشف رسميا عن SUV الكهربائية .. صور

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