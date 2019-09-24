نيسان تكشف رسميا عن SUV الكهربائية .. صور

قامت شركة السيارات اليابانية نيسان بإصدار نسخة نيسـان SUV كهربائية جديدة تستطيع السير لمسافة 483 كيلو مترا في الشحنة الواحدة وهو رقم قريب من تسلا موديل X التي تستطيع السير نحو 523 كيلو مترا.



تستطيع نيسان SUV الجديدة القدرة على التسارع من 0 كيلو متر إلى 97 كيلو مترا خلال 5 ثوانِ فقط ومن المتوقع أن تدشن الشركة اليابانية الموديل الكهربائي الجديد من نيسـان في عام 2021 و ستكون واحدة من 8 موديلات كهربائية تنوي نيسان طرحها في الأعوام القادمة.



والجدير بالذكر أن شركة نيسـان كشفت عن سياراتها الجديدة كليا “نيسان جوك – نيسان Juke” للأسوق الأوروبية.