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برلمان

من له حق إصدار الفتوى.. أهم القوانين أمام دينية البرلمان بدور الانعقاد الخامس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
اللجنة الدينية بمجلس
اللجنة الدينية بمجلس النواب
أسامة علي
قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه مع انطلاق دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب فإن اللجنة الدينية بالبرلمان ستكون مع موعد مع مناقشة العديد من القوانين المهمة وكذلك طلبات الإحاطة.

وتابع شكرى الجندى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، ان هناك العديد من القوانين المهمة التى ستتم مناقشتها وهى، قانون من له حق عرض الفتوى فى مصر، قانون من له حق الظهور الإعلامي من رجال الدين للتحدث فى هذا الشأن، قانون تنظيم العمل داخل دار الإفتاء،وقانون تنظيم العمل بهيئة الفتوى المصرية.

وأكد عضو اللجنة الدينية، ان قانون من له حق عرض الفتوى فى مصر اهم القوانين المشار اليها لان انتشار الفتاوى الشوائية حدوث فتن داخل المجتمع واختلاف الافراد بين بعضهم البعض بل قد تصل إلى اختلاف أفراد الأسرة الواحدة، معقبا" البسطاء من أبناء المجتمع يعتقدون ان كل ما ينشر عبر وسائل السوشيال ميديا هو حقيقة غير قابلة للتأويل لذا اللجنة الدينية ستتصدى لهذه الظاهرة.

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