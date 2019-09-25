من له حق إصدار الفتوى.. أهم القوانين أمام دينية البرلمان بدور الانعقاد الخامس

قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه مع انطلاق دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب فإن اللجنة الدينية بالبرلمان ستكون مع موعد مع مناقشة العديد من القوانين المهمة وكذلك طلبات الإحاطة.





وتابع شكرى الجندى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، ان هناك العديد من القوانين المهمة التى ستتم مناقشتها وهى، قانون من له حق عرض الفتوى فى مصر، قانون من له حق الظهور الإعلامي من رجال الدين للتحدث فى هذا الشأن، قانون تنظيم العمل داخل دار الإفتاء،وقانون تنظيم العمل بهيئة الفتوى المصرية.



