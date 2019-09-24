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اقتصاد

اليونسكو: شبكات المعلومات لها دور كبير في مواجهة التحديات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:45 م
اليونيسكو
اليونيسكو
أمينة الدسوقى
قال الدكتور غيث فريز المدير الاقليمى لمكتب اليونسكو، إن الأسبوع العربي للشمول الرقمي يهدف إلى رفع مستويات الوصول للمعلومات، لافتا إلى أن شبكات المعلومات لديها دور كبير فى مواجهة التحديات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول لتحقيقها.

جاء ذلك خلال فعالية محادثات Tech Talk التى تنظمها منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ، واليونسكو ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي حدث على غرار TED-Ex .

وتابع فريز أن أسبوع الشمول الرقمي يمثل أجندة تدعو لنشر العلوم والمعرفة لمعالجة التحديات التى تواجه أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأسبوع يأتى لتخفيز الشباب من أجل الإلمام بما يعيق تقدم الشعوب.

وأضاف المدير الإقليمى لليونسكو، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن معدل الإنجاب وصل فى عام 2016 إلى سن 72 عاما وبناء عليه فإن المعرفة والتقدم التكنولوجي ساهم فى تحسين قطاع الصحة والتغلب على الأمراض المعدية.

وأكد فريز أن فهم الشمول المعلوماتي يستهدف معرفة وفهم المخاطر بطريقة صحيحة وبالتالى التعرف على طرق مواجهتها.

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