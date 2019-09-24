ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الهجرة الدولية: 258 مليون مهاجر خارج البلاد.. وطورنا أبلكيشن للتواصل معهم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:50 م
الهجرة الدولية
الهجرة الدولية
أمينة الدسوقى
قال فراس الحمارنة، المسئول الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات الشرق الأوسط لمنظمة الهجرة، إن عدد المهاجرين هو 258 مليون مهاجر خارج البلاد وذلك إما بهدف العمالة أو الدراسة.

جاء ذلك خلال فعالية محادثات Tech Talk التى تنظمها منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ، واليونسكو ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي حدث على غرار TED-Ex .

وتابع المدير الإقليمي أن هناك أبلكيشن migapp على الموبيل يهدف إلى تقديم معلومات صحيحة فيما يخص المهاجرين وأيضا عن قوانين الهجرة وتنظيمها، وأنظمة تحويل الأموال، حيث انها منصة من أجل الربط أيضا مع الحكومات المختلفة.

وأضاف المدير الإقليمي أن الأبلكيشن يوفر أيضا كافة الخدمات التى تقدمها المنظمة والعيادات الصحية التى يمكن أن تقدم العلاج المهاجر ب 15 لغة للمريض من أجل تخطي صعوبة التواصل نتيجة اختلاف اللغات.

وأشار إلى أن الأبلكيشن يمكن المهاجر أيضا من تحويل الأموال لأهله فى بلده الآن، مضيفا أن هناك عقد دولى بين ميكروسوفت والمنظمة، لتقديم دورات تدريبية و معلومات وبيانات عن طريق الأبلكيشن بلغات مختلفة حيث يمكن ان يحصل المهاجر على شهادة لاجتياز الدورة من خلال الأبلكيشن.

ترشيحاتنا

ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال

حكم قراءة القرآن في المنزل بشورت .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

من نجم الزمالك لـ حسام البدري.. هؤلاء مطلوب ضمهم للمنتخب

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيل

فضيحة جديدة .. وصفوه بـ الشاذ المختل.. مكالمة بين الإخواني محمد ناصر وصديقه عن أيمن نور

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

فستان حلا شيحة يثير غضب الجمهور في مهرجان الجونة

صفعة مصرية جديدة لـ الإخوان .. جمال ريان ينضم لـ TRT ومكملين والشرق في الاستفتاءات الفاشلة

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

شتائم خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب هذا الرجل وتتوعده بالقتل

فيديو 5 ثوانٍ بالسعودية.. يتسبب في القبض على مجموعة من المراهقين.. شاهد

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

حيلة غادرة والجاني مجهول.. تفاصيل اغتصاب فتاة كويتية في حفل مختلط

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

فضيحة جديدة .. وصفوه بـ الشاذ المختل.. مكالمة بين الإخواني محمد ناصر وصديقه عن أيمن نور

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يتفقان على مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

أول رد فعل لـ محمد صلاح لعدم تصويت الصحفي المصري له فى جائزة ذا بيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور