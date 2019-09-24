الهجرة الدولية: 258 مليون مهاجر خارج البلاد.. وطورنا أبلكيشن للتواصل معهم

قال فراس الحمارنة، المسئول الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات الشرق الأوسط لمنظمة الهجرة، إن عدد المهاجرين هو 258 مليون مهاجر خارج البلاد وذلك إما بهدف العمالة أو الدراسة.



جاء ذلك خلال فعالية محادثات Tech Talk التى تنظمها منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ، واليونسكو ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي حدث على غرار TED-Ex .



وتابع المدير الإقليمي أن هناك أبلكيشن migapp على الموبيل يهدف إلى تقديم معلومات صحيحة فيما يخص المهاجرين وأيضا عن قوانين الهجرة وتنظيمها، وأنظمة تحويل الأموال، حيث انها منصة من أجل الربط أيضا مع الحكومات المختلفة.



وأضاف المدير الإقليمي أن الأبلكيشن يوفر أيضا كافة الخدمات التى تقدمها المنظمة والعيادات الصحية التى يمكن أن تقدم العلاج المهاجر ب 15 لغة للمريض من أجل تخطي صعوبة التواصل نتيجة اختلاف اللغات.



وأشار إلى أن الأبلكيشن يمكن المهاجر أيضا من تحويل الأموال لأهله فى بلده الآن، مضيفا أن هناك عقد دولى بين ميكروسوفت والمنظمة، لتقديم دورات تدريبية و معلومات وبيانات عن طريق الأبلكيشن بلغات مختلفة حيث يمكن ان يحصل المهاجر على شهادة لاجتياز الدورة من خلال الأبلكيشن.