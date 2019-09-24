نشأت الديهي: "ترامب" استخدم مفردات هجوم غير مسبوق على الصين في كلمته.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم كافة انواع المفردات والتهديدات والهجوم الغير مسبوق في حديثه عن الصين مشيرا الى إن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة مباراة ومصارعة غير حرة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، ان ترامب قد لقن الصين درسًا في فنون الملاكمة الحرة حيث وجه اتهامات مباشرة للصين بسرقة براءة الاختراع الأمريكية.



واستكمل ان حديث الرئيس الامريكي بالأمم المتحدة كان موجها للداخل الأمريكي، وهي كلمة مرشح يخاطب الناخب الأمريكي، ولا يريد أن يخسر صوت أمريكي واحد في الانتخابات المقبلة.



وتابع ان ترامب قد تحدث عن إيران بأنها دولة قمعية تستحق العقوبات، وسوف يواصل فرض العقوبات عليها، وأنها دولة غير مأمونة، وسيواصل اتخاذ قرارات تحقق ردع لإيران، وهدد في صيغة غير مسبوقة بان الجيش الأمريكي أكبر جيش في العالم، ولكني لا أريد أن استخدم هذه القوة.ـ