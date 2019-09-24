ميركل: رفع العقوبات عن إيران قبل إعادة المفاوضات طلب غير واقعي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ترحيبها بانعقاد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا إنها توقعت بعد أن أجرت محادثات مع رئيسي البلدين اليوم الثلاثاء، رفع واشنطن العقوبات عن طهران أولا باعتباره أمرا غير واقعي.



وأضافت ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أرحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لكن لن يتسنى رفع جميع العقوبات أولا ثم تنعقد المحادثات. أعتقد أن هذا ليس واقعيا".



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أبدى استعداده في وقت سابق اليوم لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.