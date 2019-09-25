سلوى عثمان فى حوار صدى البلد : حكمة المرأة الصعيدية دفعتنى لـ بحر.. أحمد حلمي ممثل غير نمطى.. وانتظروني في نصيبي و قسمتك 3

سلوى عثمان :

حققت حلمي بالمشاركة فى نصيبى وقسمتك

محمد سامى صاحب رؤية إخراجية مختلفة



حالة من السعادة تعيشها الفنانة سلوى عثمان بعد تصدر أحد مشاهدها فى مسلسل "بحر" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، صدى البلد ، التقت بها فى حوار لتكشف لنا عن كواليس دورها فى العمل وغيرها من الاشياء .



فى البداية كشف الفنانة سلوى عثمان عن أسباب موافقتها على الانضمام إلى مسلسل بحر ،حيث أكدت أن الشخصية التي تلعبها داخل الأحداث لامرأة صعيدية تتمع بالحكمة في موازنة الأمور بين رغبة ابنتها ووالدها ، وهو ما جذبها للدور الذي يكشف عن حكمة السيدة الصعيدية وقدرتها على مواءمة الظروف والتنسيق بين كافة أفراد الأسرة.



وتابعت، أن دورها داخل الأحداث سوف يشهد تحولا وتطورا خلال الحلقات القادمة التي تحمل تغيرا كبيرا في الدراما.



وعن مشاركتها فى فيلم خيال مآتة، أكدت : "أنها سعيدة بمشاركتها في فيلم خيال مآتة مع الفنان احمد حلمى ، مؤكدة أنه من الفنانين الذين يحرصون على تقديم أعمال فنية جديدة ومختلفة".



وأضافت " سلوى عثمان " ، أن أحمد حلمى ممثل غير نمطى ، مؤكدة انه يقدم افكار جديدة من خلاله اعماله كما حدث مع خيال الماته ، وهذا نابع من انه فنان مجتهد ومثقف " .



كما كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بالمشاركة ضمن أحداث الموسم الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك "، مؤكدة أنها كانت تمنت المشاركة فى العمل منذ مشاهدة أولى أجزائه، خاصة وأن مؤلف العمل عمرو محمود ياسين يعد من أمهر الكتاب الموجودين على الساحة الفنية بالإضافة الى تميزه كممثل ومخرج .



وأضافت " عثمان"، أنها تشارك فى احدى القصص التى يطرحها العمل على مدار خمس حلقات ، من خلال دور والدة الفنانة شريف سلامة ، كما أنها حماة فى غاية الطيبة ".



وتابعت أن القضية التى يتناولها المسلسل ستكون جديدة ومختلفة ولم يتم مناقشتها قبل ذلك فى الدراما المصرية" .



وتستكمل أن فكرة تقديم كل قصة فى خمس حلقات جيدة للغاية ، ومن المهم أن تكون تلك النوعية من الراما متواجدة بجانب الدراما ذات الـ 30 حلقة وما أكثر.



وعن تجربتها فى مسلسل " ولد الغلابة " ، والذى شاركت فى بطولته العام الماضى ، تضيف قائلة : " أنها سعيدة بالتعاون مع مخرج العمل محمد سامى لأول مرة ، مؤكدة أنه صاحب رؤية إخراجية مختلفة ، وقدرة على اكتشاف جوانب جديدة فى الممثل.



وتابعت عثمان ، أن دور الفنان أحمد السقا كان مفاجأة بالنسبة لها ، حيث تعد تلك المرة الأولى التى يظهر بهذا الشكل المختلف، وقد استمتعت بالعمل معه ، كذلك الفنانة مى عمر ، التي جمعتها بها عدد من المشاهد داخل الأحداث ، إذ أنها ممثلة مجتهدة وموهوبة وتحرص على التركيز في تفاصيل دورها.