مدبولي: تكلفة محور عدلي منصور مليار و200 مليون جنيه.. وافتتاحه قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز والاهتمام بالجامعات التكنولوجية.



وأوضح فى مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظة بنى سويف، أنه بنهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من 57 محطة معالجة صرف، لافتا إلى أن محور عدلى منصور تكلفته مليار و200 مليون جنيه وسيتم افتتاحه قريبا، لافتا إلى أن العام المالى الحالى يشهد الانتهاء من 7 محاور يتم تنفيذها.



وقال رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن لقاءه مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة تطرق لعدد من الملفات ومن بينها مشروعات الصرف الصحى للقرى ورفع كفاءة الطرق.



وأكد رئيس الوزراء أن هناك خطة كاملة لرصف الطرق فى مدى زمنى 3 سنوات وذلك بحجم استثمارات 35 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق وتطوير الطرق الداخلية للقرى والمدن والمحافظات.