بالتواصل مع جوجل .. الأعلى للإعلام يناقش حجب صفحات وفديوهات الشائعات

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه المقرر له غدا حجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أكاذيب وشائعات .





وقال مصدر مسؤل ل "صدى البلد" إن المجلس سيناقش في اجتماعه المقرر له غدا مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحجب عدد من الصفحات على التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للأكاذيب والإرهاب وتوجه شتائم للشعب المصرى .



وأضاف المصدر أن المجلس سيتخذ اجراءات قانونية ضد الصفحات بسبب الترويج لاكاذيب تضر بأمن مصر مشيرا إلى ان المجلس سبق وان حذر المواطنين بالابلاغ عن صفحات تشتغل اسمائهم والتقدم ببلاغ النائب العام نظرا لان هناك أشخاص يديرون صفحات .



من جانب آخر يتواصل المجلس مع شركة جوجل لبحث التعامل ووقف الفيديوهات التحريضية على اليوتيوب