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أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:20 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة تكون كلمة مصر في الترتيب الثالث في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «اللي حصل النهاردة لأول مرة تكون كلمة مصر هى رقم 3 بين قائمة المتحدثين في الأمم المتحدة».

وتابع موسى: «رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة فيما يتعلق بالوضع في الداخل وموقف مصر تجاه سد النهضة واليمن والسودان وسوريا».

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث من منبر الأمم المتحدة للمرة السادسة في تاريخه.

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