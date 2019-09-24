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مرأة

بـ 10 جنيهات.. اهزمي سرطان الثدي للأبد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:29 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
نهى حمدي
البصل والثوم ثنائي من الخضراوات ينعم بكثير من الفوائد، فقد اكتشفت دراسة حديثة فائدة جديدة تنضم إلى قائمة الفوائد الخاصة بهما.

تشير الأبحاث إلى أن تناول البصل والثوم يوميًا يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

اعتمد العلماء في دراساتهم على تحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة في بورتوريكو ، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الثدي خلال الفترة الأخيرة .

وجد الباحثون أن الذين تناولوا أكثر من وجبة واحدة من البهارات التي تحتوي على البصل والثوم في اليوم كانت أقل بنسبة 67 في المائة للإصابة بسرطان الثدي.

اكتشف العلماء أن تناول البصل والثوم بشكل مختلف لم يكن له نفس الفوائد، وأشارت الدراسة إلى أن تناول البصل والثوم الخام يحمي أكثر، حيث تشير الدراسات السابقة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البصل والثوم التي تحارب السرطان تدمر عند تسخينها.

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