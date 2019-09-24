ثناء يوسف: القضية الفلسطينية في قلبنا جميعًا...فيديو

قالت الكاتبة الصحفية ثناء يوسف، محررة مكتب الأخبار في نيويورك، أن قضية المناخ تحتل اهتمامًا كبيرًا بالأمم المتحدة مشيرة إلى أن مصر من بين المؤسسين للأمم المتحدة.



وأضافت "يوسف"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر قيمة وقامة كبيرة لها وزن وثقيل دولي كبير في نظر الأمم المتحدة والعالم أجمع.



وتابعت أن أهم ما لفت انتباهها بكلمة الرئيس السيسي، تأكيده أن حل القضية الفلسطينية ضمان لاستقرار العالم أجمع، باعتبارها قضية تمس العالم أجمع، قائلة "القضية الفلسطينية في قلبنا جميعًا"



واستكملت أن الرئيس السيسي، في حديثه عن سد النهضة طمأن المواطنين أن المفاوضات تسير وأنه على يقين بالوصول لحل، وهذا يؤكد أنه حريص على تحقيق السلام بالمنطقة.



واعتبرت "يوسف"، أن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الأمم المتحدة بمثابة دعاية انتخابية.