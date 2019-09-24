هنا شيحة تتألق بـ فستان أورنج فى الجونة

فى اليوم السادس لمهرجان الجونة أطلت الفنانة هنا الشيحة بـ فستان أورنج منسقة معه حزام باللون الاسود وانتعلت حذاء كعب.



ولم تتكلف هنا الشيحة فى اقتناء الإكسسورات واختارت قرط وسلسلة رقيقة باللون الفضي مع خاتم رقيق.



ووضعت هنا الشيحة ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، وجمعت شعرها خلف ظهرها مما أبرز جمال إطلالتها.



و أنطلق مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





