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أخبار العالم

قائد الجيش الجزائري ينتقد المتظاهرين: شاركوا بقوة فى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:49 م
قائد الجيش الجزائري
قائد الجيش الجزائري
رويترز
دعا قائد الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر، وذلك في أول رد له على احتجاجات رافض لتلك الانتخابات.

وتقرر إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر المقبل لاختيار رئيس يحل محل عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في أبريل الماضي بعد مظاهرات ضد حكمه الذي دام 20 عاما.

وطالب المحتجون إلى الغاء الانتخابات بسبب اعتقادهم بأن النخبة الحاكمة القديمة سوف تتلاعب بالتصويت للاحتفاظ بسيطرتها على السلطة.

وتظاهر عشرات الآلاف في الجزائر العاصمة ومدن أخرى يوم الجمعة للمطالبة بإلغاء الانتخابات ورحيل الوجوه الباقية من عهد بوتفليقة عن السلطة.

ونقل بيان من وزارة الدفاع عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قوله في قاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب البلاد: "ما لاحظناه في الأيام الأخيرة هو تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه".

وحث قايد صالح المواطنين على "التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، ويعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب".

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