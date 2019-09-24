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أخبار العالم

الخارجية الإيرانية ترد بقوة على فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول هجوم أرامكو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:22 م
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
حسام رضوان
أصدرت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بيانا دانت فيه البيان الثلاثي الصادر عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقال البيان: «تدين وزارة الخارجية فى جمهورية إيران الإسلامية بشدة وترفض الادعاء غير المسؤول لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة للحكومة اليمنية على المنشآت السعودية".

وأضاف البيان أن إيران تشدد على إسناد المسؤولية إلى الحكومة الثالثة عن أي هجوم يتم تنفيذه أثناء حرب شاملة بين الجانبين السعودي واليمني هو في حد ذاته خطوة استفزازية ومدمرة للغاية في الوقت الذي أعلن فيه اليمنيون رسميًا مسؤوليتهم عن الهجوم ، فضلا عن توجيه الاتهام قبل أي تحقيق، دون أي دليل، والاستناد فقط إلى حجة سخيفة مفادها أنه "لا يوجد تفسير ممكن معقول آخر".

وتابع البيان "مثل هذه التصريحات والإجراءات المدمرة ستضيف فقط الوقود للنيران المدمرة للحرب اليمنية وتجعلها أكثر عرضة للتوسع. يعد توجيه الاتهامات الموجهة مسبقًا إلى الحكومات لأغراض سياسية، بعيدًا عن الواقع على الأرض، اتجاهًا خطيرًا، ومسؤولية إن آثاره على السلام والاستقرار الإقليميين تقع على عاتق الدول الثلاث التي أصدرت البيان".

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