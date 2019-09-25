الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف إمام مدخن ودفع زكاة المال من فوائد الوديعة.. فيديو

تلقت دار الإفتاء المصرية، عدة أسئلة نصها "هل يجوز دفع زكاة المال من فوائد الوديعة؟ وهل يجوز صلاة الوتر قبل الفجر بعشر دقائق؟ وهل تجوز الصلاة خلف المدخن؟ وهل الأموات يشعرون بالأحياء؟



وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز دفع زكاة المال من الوديعة فزكاة المال تجب في المال البالغ للنصاب وحال عليه الحول.



وأشار إلى أنه يجوز صلاة الوتر قبل الفجر بعشر دقائق، وكذلك تجوز الصلاة خلف الإمام المدخن، فالتدخين ليس مثل شرب الخمر، وفيه خلاف فالبعض يفتون بحرمته وهو الرأي المفتى به في دار الإفتاء، وآخرون يرون أنه مكروه وهو القول الذي يراه كثير من العلماء وليس من الضروري أن نركب الناس إثما إذا فعلوا خلاف ما نراه.



وذكر أن الأموات يشعرون بالأحياء في حالة زيارتهم في المقابر وكذلك يجوز هبة ثواب قراءة القرآن لهم.