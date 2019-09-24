الاتحاد الدولي للاتصالات: 7 دول عربية تشارك في أسبوع الشمول الرقمي

ليات الاسبوع.



وأكد "عارف"، فى بيان اليوم، أن الاتحاد أبوابه مفتوحة للتواصل مع الشباب وتقديم كافة الأبحاث عن مساهمات ممكنة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية.



وتابع مسئول الاتحاد الدولى للاتصالات أن تطوير أدوات العمل يساهم فى إعطاء الفرصة للشباب لتطويع التكنولوجيا حسب احتياجاتهم.



جاء ذلك خلال فعالية محادثات Tech Talk التى تنظمها منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ، واليونسكو ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي حدث على غرار TED-Ex .



كما يتم تنظيم في نفس الفعالية المعرض الصحي للمبتدئين وتهدف الفعالية إلي إظهار المبادرات التي تعمل على رفع الوعي وتغيير السلوك والابتكار من خلال استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات لتعزيز النتائج الصحية والتعليمية.



ومن المقرر أن يعقد أسبوع العربي للشمول الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات و اليونسكو لعام 2019 في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2019 تحت شعار "الصحة والتعليم والبيانات الضخمة لتعزيز الرفاهية". ويساهم الأسبوع في توسيع مساحة المشاركة وتعزيز الرفاهية الفردية والاجتماعية. وعلى وجه الاخص ، يدعم فهم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ويستكشف كيفية الإدماج الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات.



كما يهدف الأسبوع إلي تعزيز التعاون ونقل الدراسات والخبرات لتحديد أفضل الممارسات والمساهمة في تنفيذ مشاريع وسياسات فاعلة.

قال صلاح الدين عارف مسئول بالاتحاد الدولى للاتصالات، إن الاسبوع العربي الشمول الرقمى يعد ظاهرة سنوية يشارك فيها العديد من الدول العربية. لافتا إلى أن هذا العام تشارك 7 دول عربية ضمن فعا