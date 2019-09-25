لـ وجبة شهية.. طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان

يمكن الاحتفاظ بكبد الدجاج، واعدادها كوجبة خفيفة على العشاء، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان، وبتكات تضمن ان تنال اعجاب اطفالك، وعائلتك، وإليكم طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان بالتفصيل،،





وقت التحضير: ٧دقائق

وقت الطبخ: ٦٠دقيقة

تكفي: ٦ افراد





ويمكن تقديم كبد الدجاج بدبس الرمان بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن تقديمها مع الارز الابيض،او مع البطاطس المقلية، بالاضافة الى السلطة والطحين، ويمكن تقديمها في العيش الفينو الهش، ولن تكلفك إعداد هذه الوجبة الكثير من المال، أو الوقت، وهي احد الوصفات الشرقية الشهيرة.





طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان





مقادير كبد الدجاج بدبس الرمان:





كيلو كبد دجاج مقطعة

فلفل أحمر حار مفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

نصف كوب كزبرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

3 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة خل

ملح

فلفل أسود





طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان:





١- نبدأ بتشويح الكبدة في زيت، وعندما يصبح لون الكبد بني نضيف البصل، والثوم والملح والفلفل.





٢- نضيف دبس الرمان مع ربع كوب من الماء،ويترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.





٤- ثم نضع الكزبرة على وجه الكبد.



