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فن

أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
أحمد البهي
تصدر هاشتاج بعنوان إلا الهضبة ترند موقع تويتر خلال الساعات الماضية.

وكان جمهور عمرو دياب قد أطلق منذ ساعات هاشتاج إلا الهضبة دفاعا عن نجمهم ردا على هجوم محمد علي عليه في أحد فيديوهاته والتي تناول فيها تعاقدات النجوم المصريين مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الحملة التي أطلقها جمهور الهضبة وعلى رأسهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لطرح أحدث أغنياته بعنوان " متغير" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير.
أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيل

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