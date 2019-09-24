طلبة: الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم

أكد الدكتور أحمد طلبة، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تحول الجامعة إلى جامعة ذكية اعتمد على بنية تكنولوجية قوية جدا معلوماتية.



وقال في تصريحات صحفية له: إن الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، وليست جهات هادفة للربح.



ومن جانبها .. أشادت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالاتفاقيات والتعاونيات الدولية التي تشارك فيه الجامعة مع الاتحاد الأوروبي.



وقالت الكاشف: إن جامعة مصر هي أول جامعة مصرية خاصة تشارك مع الاتحاد الأوروبي في تبادل طلابى كامل، ولنا السبق الكامل في التعاون والتدريب مع الاتحاد الأوروبي.



وتابعت الكاشف أن الاتفاقيات شملت العديد من الجامعات العريقة بلندن وفرنسا ورومنيا وتم سفر العديد من الطلاب فى دورات للتطبيق العلمى والتثقيفى واكتشاف الخبرات والتعاون المشترك.



وأضافت قائلة: أنا من خريجى الجامعة من كلية الطب البشرى، ثم أصبحت معيدة ثم حصلت على وماجستير وفى الطريق إلى الدكتوراة ، وحاليا يشغل منصب أمين عام مجلس أمناء الجامعة.



وأشارت إلى أنه قد جاءت ثقة رئيس مجلس الأمناء فى تعيين قيادات شبابية بالجامعة وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.