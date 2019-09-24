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أخبار العالم

الجبير يشن هجوما شرسا على قطر: تدعم الإرهاب وتتدخل في شئون الدول

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:44 م
عادل الجبير
عادل الجبير
عرفة البنداري
شن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، هجوما شرسا على قطر، مؤكدا دعمها للإرهاب وتدخلها في الشئون الداخلية للدول المجاورة.

وقال الجبير في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك: "إن قطر بلد جار لكن يجب أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 96".

وأضاف الجبير قائلا إن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين وتتدخل في شئون الدول.

وشدد الجبير على أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران، لافتا إلى أن طهران تمد الحوثيين وحزب الله بالصواريخ الباليستية.

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