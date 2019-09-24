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رياضة

جهاد جريشة يلتقي ببعثة الإسماعيلي في تونس

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:40 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
نور عادل
التقى مسئولو بعثة الإسماعيلى بالحكم الدولى المونديالى جهاد جريشة والذى يقيم أيضا بفندق إقامة الفريق فى مدينة سوسة التونسية.

يأتى ذلك ، نظرا لارتباطه بإدارة مواجهة النجم الساحلى التونسى حامل لقب البطولة العربية وشباب الأردن الأردنى، فى إياب دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واتسم اللقاء الذى جمع مسئولى الدراويش مع الحكم الدولى بالبهجة والسرور والذى تمنى تأهل الفريق الأصفر للدور المقبل بالبطولة.

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