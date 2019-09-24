أخصائي الإصابات بنادي ناصر يجتاز دبلومة الطب الرياضي من الفيفا

اجتاز إسلام منتصر اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الحركي بنادي ناصر الرياضي ، دبلومة الطب الرياضي لكرة القدم من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".



وقال اسلام منتصر اخصائى الاصابات بنادي ناصر في تصريحات لصدى البلد أن الدبلومه مقسمة إلى 5 موضوعات وهى الفريق الطبي وإصابات الطرف السفلي وإصابات الطرف العلوي والعمود الفقري والطب الرياضي بالاضافة الى الاسعافات الاولية وأنواع الأشعات المطلوبة لتشخيص الإصابات الرياضية وايضا كيفية الوقاية من حدوث الإصابات الرياضية والتغذية الرياضية والعلاجية .



وأشار الى أنه يستلزم للحصول على الدبلومة اجتياز 42 نموذج اختبار مستهدفة داخل الدبلومه ،وكان الهدف من هذه الدبلومه هو امداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الحركي بكافة المناهج الحديثة في تأهيل الاصابات الرياضية وايضا طرق الوقاية من حدوث الإصابات بالطرق العالمية وتطبيق برامج وقائية من حدوث الاصابات وايضا طرق التشخيص الصحيحة للاصابات.